Çocuk parkında hayalet şoku! Çocuğunun videosunu izleyen anne gözlerine inanamadı
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Çocuk parkındaki hayalet dehşeti kamerada... Meksika'da kaydıraktan kayan küçük kızının videosunu çeken anne gördükleri karşısında şok yaşadı! İşte Facebook'ta paylaşılan ve sosyal medyada olay olan çocuk parkındaki hayalet görüntüleri...