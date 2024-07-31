Coşkun Başbuğ "Bu iş İran'la ortak yapılmış bir suikasttir"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim alma törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Heniyye'nin kaldığı konutunda uğradığı suikast sonucu öldü. Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, canlı yayında Hamas lideri İsmail Heniyye'nin öldürüldüğü suikast ile ilgili olarak "Bu iş İran'la ortak yapılmış bir suikasttir" ifadelerini kullandı.