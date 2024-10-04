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Dans ederken alt geçitten düşerek ölen sosyal medya Tik Tok fenomeni kamerada

Dans ederken alt geçitten düşerek ölen sosyal medya Tik Tok fenomeni kamerada

04.10.2024 | 14:15

Gürcistan’da şarkı söyleyip dans eden Rusya vatandaşı sosyal medya fenomeni Arina Glazunova, alt geçitten düşerek hayatını kaybetti.

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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e arkadaşlarıyla tatil için giden sosyal medya platformu TikTok fenomeni Arina Glazunova, hayatının son anlarını kayda aldı. Gece saatlerinde arkadaşlarıyla Tiflis sokaklarında gezen Glazunova, Rus şarkı grubu Hunger Boys'un "son kez" adlı şarkısıyla dans ederken kendisini çeken arkadaşının telefonunu alıp onu videoya almaya başladı. Rusya vatandaşı 24 yaşındaki Glazunova, video çekmeye başlamasından 6-7 saniye sonra ayağının takılması sonucu arkasında bulunan metro alt geçidinden aşağı düştü. Glazunova'nın arkadaşının o an yaşadığı panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Yerel basında, Glazunova'nın olayın ardından hastaneye kaldırıldığı, ancak başından yaralanan ve boynu kırılan genç kadının hayatını kaybettiği belirtildi.


Glazunova'nın ölümünün ardından al geçidin girişine çiçekler bırakıldı. Kenarlarında kısa bir duvar bulunan alt geçidin etrafında korkuluk bulunmaması ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Çok sayıda kişi herkesin o duvardan düşebileceğini belirtti.

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