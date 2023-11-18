Dışişleri Bakanlığı: 44 Türk vatandaşı Gazze'den çıkarıldı | Video
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de kalan Türk vatandaşlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden çıkartılmasına yönelik diplomatik süreç başlattı. Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, "Bugün Refah Sınır Kapısı’ndan geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır’a ulaşmıştır. Sınırda diplomatlarımızca karşılanan sözkonusu grup, önce Kahire’ye getirilecek ve buradan havayoluyla ülkemize intikal edecektir" açıklamasını yaptı.
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