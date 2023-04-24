Video Dünya Disneyland'de alev alan mekanik ejderha paniğe yol açtı | Video
Disneyland'de alev alan mekanik ejderha paniğe yol açtı | Video

Disneyland'de alev alan mekanik ejderha paniğe yol açtı | Video

24.04.2023 | 13:29

ABD’de Disneyland eğlence parkında 13 metre yüksekliğindeki mekanik ejderhanın alev alması paniğe yol açtı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin California eyaletindeki Disneyland tema parkında, cumartesi günü "Malefiz" isimli 13 metre yüksekliğindeki mekanik ejderha gösteri sırasında bir anda alev aldı. Yangın nedeniyle dumanların gökyüzünü kapladığı görüldü. Çevredekiler, alevlerin hızla yayılması üzerine panikle etrafa kaçıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi alevleri söndürürken, yangında yaralanan olmadığı açıklandı.

Disney'den yapılan açıklamada, yoğun duman sebebiyle bölgede bulunan görevlilerin ve ziyaretçilerin tahliye edildiği, yangının nedeninin araştırıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için dünyadaki tüm Disneyland tema parklarında alevli gösterilerin askıya alınacağı ifade edildi. Florida'da 2018'de Disney World'de bir eğlence sırasında mekanik bir ejderhanın baş kısmı bir anda alev almıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Disneyland’de alev alan mekanik ejderha paniğe yol açtı | Video 01:45
Disneyland'de alev alan mekanik ejderha paniğe yol açtı | Video 24.04.2023 | 13:29
Sudan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor | Video 04:07
Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor | Video 24.04.2023 | 09:21
Harem-i İbrahim Camisi’ne İsrail bayrakları asıldı | Video 01:08
Harem-i İbrahim Camisi’ne İsrail bayrakları asıldı | Video 24.04.2023 | 08:41
Suudi Arabistan’ı sağanak yağış vurdu, caddeler sular altında kaldı | Video 01:37
Suudi Arabistan'ı sağanak yağış vurdu, caddeler sular altında kaldı | Video 23.04.2023 | 16:26
Suudi Arabistan’ı sağanak yağış vurdu, caddeler sular altında kaldı | Video 01:37
Suudi Arabistan'ı sağanak yağış vurdu, caddeler sular altında kaldı | Video 23.04.2023 | 16:17
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 9 patlama | Video 02:44
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 9 patlama | Video 23.04.2023 | 08:31
Meksika’da yangın: 2 ölü | Video 01:16
Meksika’da yangın: 2 ölü | Video 23.04.2023 | 08:31
Florida’da plaja doğru ilerleyen su hortumu korkuttu | Video 00:37
Florida’da plaja doğru ilerleyen su hortumu korkuttu | Video 22.04.2023 | 15:53
Tayland’da bayram namazına yoğun ilgi | Video 03:18
Tayland'da bayram namazına yoğun ilgi | Video 22.04.2023 | 13:54
Köprüde devrilen yakıt tankeri alev aldı: 1 ölü | Video 00:18
Köprüde devrilen yakıt tankeri alev aldı: 1 ölü | Video 22.04.2023 | 11:31
Uzaydan Ramazan Bayramı’nı kutladı | Video 01:17
Uzaydan Ramazan Bayramı’nı kutladı | Video 22.04.2023 | 10:23
ABD’de otomobille çarpışan yakıt tankeri alev alev yandı: 1 ölü | Video 00:43
ABD’de otomobille çarpışan yakıt tankeri alev alev yandı: 1 ölü | Video 22.04.2023 | 10:22
Meksika’da çalılıklarda çıkan yangın otoparka sıçradı: 20 araç küle döndü | Video 03:59
Meksika’da çalılıklarda çıkan yangın otoparka sıçradı: 20 araç küle döndü | Video 22.04.2023 | 08:27
Pentagon UFO videosu yayınladı | Video 00:34
Pentagon UFO videosu yayınladı | Video 21.04.2023 | 15:13
İtalya’da bayram coşkusu | Video 03:57
İtalya'da bayram coşkusu | Video 21.04.2023 | 14:23
Paris’te 2 bin Müslüman bayram namazını kapalı spor salonunda kıldı | Video 04:10
Paris'te 2 bin Müslüman bayram namazını kapalı spor salonunda kıldı | Video 21.04.2023 | 13:35
Mescid-i Aksa’da bayram namazı 120 bin Müslümanla kılındı | Video 04:33
Mescid-i Aksa'da bayram namazı 120 bin Müslümanla kılındı | Video 21.04.2023 | 12:10
Tokyo Camii’nde bayram namazı 2 kez kılındı | Video 03:22
Tokyo Camii’nde bayram namazı 2 kez kılındı | Video 21.04.2023 | 10:17
Stoltenberg: Ukrayna’nın hak ettiği yer NATO’dur | Video 09:12
Stoltenberg: "Ukrayna'nın hak ettiği yer NATO'dur" | Video 20.04.2023 | 16:38
Tayvan’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video 03:24
Tayvan’da sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı | Video 20.04.2023 | 12:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA