Video Dünya Dubai'de son 75 yılın en şiddetli yağışı | Video
Dubai'de son 75 yılın en şiddetli yağışı | Video

Dubai'de son 75 yılın en şiddetli yağışı | Video

17.04.2024 | 12:48

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görülürken, aracı sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Umman'da ise can kaybı 20'ye yükseldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) vuran şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ulusal Meteoroloji Merkezine göre son 24 saatte kayıtların tutulduğu 1949'dan bu yana en yüksek yağış miktarı görüldü. Ülkenin kuzeyinde yer alan Ras Al Khaimah Emirliği'nde 70'li yaşlarındaki bir kişi, aracının sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybetti. Sular altında kalan evler, yollar ve iş yerlerinde ise büyük hasar meydana geldi. Okullarda eğitime ara verilirken, kamu görevlileri bugün de uzaktan çalışmaya devam etti. Pazartesi gecesi etkisini arttıran sağanak yağışın bugün etkisini azaltmasıyla temizleme çalışmaları başladı.

UÇUŞLARDA AKSAMALAR SÜRÜYOR
Dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki (DXB) uçuşlarda ise aksamalar devam ediyor. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, hava şartları nedeniyle yolculara zorunlu olmadıkça havalimanına gelmemeleri yönünde uyarı yapıldı. Uçuşların ertelenmeye ve diğer havalimanlarına yönlendirilmeye devam ettiği belirtildi.

Havayolu şirketi Emirates tarafından yapılan açıklamada ise olumsuz hava şartları nedeniyle Dubai kalkışlı uçuşların bugün yerel saatle 08.00'den 00.00'a kadar durdurulduğu bildirildi.

KOMŞU UMMAN'DA CAN KAYBI 20'YE YÜKSELDİ
Şiddetli yağışın etkili olduğu diğer bir körfez ülkesi Umman'da ise can kaybı 20'ye yükseldi. Yağışın devam edeceği konusunda uyarı yapılırken, kamu görevlileri uzaktan çalışmaya geçti, tüm okullarda da uzaktan eğitime geçildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dubai Uluslararası Havalimanı’nda uçaklar sel sularında güçlükle ilerledi | Video 00:41
Dubai Uluslararası Havalimanı’nda uçaklar sel sularında güçlükle ilerledi | Video 17.04.2024 | 13:11
Rusya’da nehirdeki su seviyesi tehlikeli sınırı aştı | Video 04:10
Rusya’da nehirdeki su seviyesi tehlikeli sınırı aştı | Video 17.04.2024 | 12:19
Dubai’de son 75 yılın en şiddetli yağışı | Video 03:30
Dubai'de son 75 yılın en şiddetli yağışı | Video 17.04.2024 | 12:48
Pes dedirten olay! Kredi çektirmek için bankaya ceset götürdü | Video 01:16
Pes dedirten olay! Kredi çektirmek için bankaya "ceset" götürdü | Video 17.04.2024 | 10:45
Borrell’den İran-İsrail yorumu: Uçurumun eşiğinden uzaklaşmak zorundayız | Video 04:06
Borrell'den İran-İsrail yorumu: "Uçurumun eşiğinden uzaklaşmak zorundayız" | Video 17.04.2024 | 08:55
Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi | Video 01:11
Gazze’de can kaybı 33 bin 797’ye yükseldi | Video 16.04.2024 | 14:35
Avustralya’da bıçaklı saldırgana meydan okuyan Fransa vatandaşına süresiz vize | Video 01:05
Avustralya'da bıçaklı saldırgana meydan okuyan Fransa vatandaşına süresiz vize | Video 16.04.2024 | 14:35
Trump’a yönelik tarihi “sus payı” davası jüri seçimi ile başladı | Video 00:50
Trump’a yönelik tarihi “sus payı” davası jüri seçimi ile başladı | Video 16.04.2024 | 14:35
Afganistan’da sel: 50 ölü, 36 yaralı | Video 01:30
Afganistan'da sel: 50 ölü, 36 yaralı | Video 16.04.2024 | 14:22
Umman’da sel felaketi: 18 ölü | Video 06:32
Umman’da sel felaketi: 18 ölü | Video 16.04.2024 | 14:17
İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Şifa Hastanesinde toplu mezar bulundu | Video 05:53
İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Şifa Hastanesinde toplu mezar bulundu | Video 16.04.2024 | 13:45
Danimarka’da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası alevlere teslim oldu | Video 01:01
Danimarka'da 17. yüzyıldan kalma tarihi borsa binası alevlere teslim oldu | Video 16.04.2024 | 12:23
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bina alevlere teslim oldu | Video 01:38
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bina alevlere teslim oldu | Video 16.04.2024 | 11:30
Biden: İsrail’i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik | Video 01:59
Biden: "İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik" | Video 16.04.2024 | 08:57
Filistin yanlısı grup, Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı’na giden yolu kesti | Video 00:49
Filistin yanlısı grup, Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı’na giden yolu kesti | Video 16.04.2024 | 08:56
Gürcistan parlamentosunda yumruklu kavga! 00:17
Gürcistan parlamentosunda yumruklu kavga! 15.04.2024 | 19:06
SON DAKİKA! İran’dan İsrail’e balistik füze ve drone saldırısı | Video 03:58
SON DAKİKA! İran'dan İsrail'e balistik füze ve drone saldırısı | Video 14.04.2024 | 09:02
İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı | Video 04:19
İran’ın İsrail’e saldırısı Tahran’da coşkuyla kutlandı | Video 14.04.2024 | 08:27
İran’ın İHA ve füzeleri Yüksekova üzerinde görüldü | Video 01:57
İran’ın İHA ve füzeleri Yüksekova üzerinde görüldü | Video 14.04.2024 | 08:27
Kriz Hürmüz Boğazı’na sıçradı! İran geri adım atmadı: İsrailli milyarderin gemisi ele geçirildi! | Video 00:29
Kriz Hürmüz Boğazı’na sıçradı! İran geri adım atmadı: İsrailli milyarderin gemisi ele geçirildi! | Video 13.04.2024 | 13:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA