Video Dünya Eski ABD Başkanı Clinton hastaneye kaldırıldı | Video
Eski ABD Başkanı Clinton hastaneye kaldırıldı | Video

Eski ABD Başkanı Clinton hastaneye kaldırıldı | Video

24.12.2024 | 15:02

ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Clinton'ın Sözcüsü Angel Urena yaptığı açıklamada, 78 yaşındaki Clinton'ın ateşlendiğini ifade ederek, "Durumu iyi ve aldığı mükemmel bakım için minnettarlık duyuyor" dedi. Clinton'ın Washington DC'deki Georgetown Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını söyleyen Urena, testler ve gözlem için hastanede kaldığını belirtti.

Daha önce kalp rahatsızlığı yaşadığı bilinen Clinton, 2021'de enfeksiyon nedeniyle California'da 6 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü.

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