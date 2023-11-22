Video Dünya Eski ABD'li yetkiliden skandal sözler: "4 bin çocuk öldürdük, bu yeterli değil" | Video
Eski ABD'li yetkiliden skandal sözler:

Eski ABD'li yetkiliden skandal sözler: "4 bin çocuk öldürdük, bu yeterli değil" | Video

22.11.2023 | 11:34

Eski ABD Başkanı Barrack Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı Ulusal Güvenlik Konseyi Güney Asya Direktörlüğü'nde çalışan Stuart Seldowitz'in Gazze'de 4 binden fazla Filistinli çocuğun öldürülmesinin "yeterli olmadığını" söylemesi büyük tepki çekti.

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