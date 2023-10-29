Video Dünya Filistinlilerden Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video
Filistinlilerden Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video

Filistinlilerden Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video

29.10.2023 | 10:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki tarihi konuşmasını, Filistinliler de can kulağıyla takip etti. ATV Haber ekibinden Özlem Aktay Kudüs sokaklarında Filistinlere mikrofon uzattı. Duygular ortaktı.

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