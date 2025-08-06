Video Dünya Fransa'nın güneyinde orman yangını: 1 ölü, 9 yaralı | Video
Fransa'nın güneyinde orman yangını: 1 ölü, 9 yaralı | Video

Fransa'nın güneyinde orman yangını: 1 ölü, 9 yaralı | Video

06.08.2025 | 14:08

Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde çıkan orman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı, 13 bin hektarlık alan küle döndü. Alevlere yaklaşık 2 bin itfaiyeciyle müdahale sürüyor.

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Fransa'nın İspanya sınırına yakın Aude bölgesindeki Ribaute'de dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Aude İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, alevlerin şu ana kadar 13 bin hektarlık alanı küle çevirdiği, en az 25 evin yıkıldığı ve hasar gördüğü ifade edildi. Yetkililerin tahliye çağrılarına rağmen evinden çıkmayı reddeden 60 yaşındaki 1 kadın hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yangının ilerlediğini, ülkenin tüm kaynaklarının seferber edildiğini belirtti.

NEDENİ BİLİNMİYOR
Yangının nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. Ribaute Belediye Başkanı Alain Coste yaptığı açıklamada, "Yangın ne yazık ki yolun hemen yanında başladı, bunun atılmış bir sigara izmariti veya buna benzer bir şey olduğunu düşünüyoruz. İnsanların bugün hala bu kadar bilinçsiz olabilmesi inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Alevlere yaklaşık 2 bin itfaiyeciyle müdahale sürüyor.
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