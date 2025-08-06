Fransa'nın güneyinde orman yangını: 1 ölü, 9 yaralı | Video
Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde çıkan orman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı, 13 bin hektarlık alan küle döndü. Alevlere yaklaşık 2 bin itfaiyeciyle müdahale sürüyor.
NEDENİ BİLİNMİYOR
Yangının nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. Ribaute Belediye Başkanı Alain Coste yaptığı açıklamada, "Yangın ne yazık ki yolun hemen yanında başladı, bunun atılmış bir sigara izmariti veya buna benzer bir şey olduğunu düşünüyoruz. İnsanların bugün hala bu kadar bilinçsiz olabilmesi inanılmaz" ifadelerini kullandı.
Alevlere yaklaşık 2 bin itfaiyeciyle müdahale sürüyor.
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