Gazze'de masum siviller böyle kurtarıldı | Video
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 13 gündür devam ediyor. Geçtiğimiz gün sivillerin yaşadığı bir apartmanı vuran İsrail güçleri onlarca kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına sebep olmuştu. Alçak saldırının hemen sonrası, binada yaşayan vatandaşların kurtarılma anları kameraya yansıdı.
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