Gercüş’te araçlar kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı | Video
Batman’ın Gercüş ilçesinde hafif ticari araç ile bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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