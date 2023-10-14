Gercüş’te araçlar kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı | Video 14.10.2023 | 15:44 Batman’ın Gercüş ilçesinde hafif ticari araç ile bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, öğleden sonra Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.