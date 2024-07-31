HAMAS lideri İsmail Heniyye İran'da uğradığı suikastta şehit edildi

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim alma törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Heniyye'nin kaldığı konutunda uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Hamas, İran'da İsmail Heniyye karşı yapılan suikast ile ilgili bir açıklamada bulundu.