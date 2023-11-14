Video Dünya Hem suçlu hem yüzsüz! Yahudi yerleşimci, Filistinli ailenin evini hem gasbetti, hem de satmak istedi | Video
Hem suçlu hem yüzsüz! Yahudi yerleşimci, Filistinli ailenin evini hem gasbetti, hem de satmak istedi | Video

Hem suçlu hem yüzsüz! Yahudi yerleşimci, Filistinli ailenin evini hem gasbetti, hem de satmak istedi | Video

14.11.2023 | 10:39

Yahudi yerleşimci, hem Filistinli ailenin evini işgal etti, hem de gasp ettiği o evi 600 bin dolara Filistinli adama satmak istedi.

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