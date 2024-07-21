Husiler, İsrail'e balistik füze fırlattı | Video 21.07.2024 | 09:59 İsrail'in dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği saldırının ardından Husiler, İsrail'e balistik füze fırlatarak karşılık verdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. İsrail'in dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye düzenlediği saldırının ardından Husiler, İsrail'e balistik füze fırlatarak karşılık verdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Husiler tarafından Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Arrow 3 hava savunma sistemi tarafından İsrail hava sahasının dışında imha edildiğini bildirdi. İmha edilen füzenin parçalarının Eilat kentine düştüğü aktarıldı.

Yemen'deki Husiler geçtiğimiz cuma günü İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. İsrail ordusu, dün Yemen'deki liman kenti Hudeyde'ye saldırı düzenleyerek karşılık vermişti.