Video Dünya Irak İslami Direnişinden İsrail’e art arda 5 saldırı | Video
Irak İslami Direnişinden İsrail’e art arda 5 saldırı | Video

Irak İslami Direnişinden İsrail’e art arda 5 saldırı | Video

31.10.2024 | 12:38

Irak'taki Şii silahlı grupları çatısı altında toplayan Irak İslami Direniş Örgütü, sabah saatlerinde işgal altındaki Golan Tepeleri, İsrail'in güneyi ve kuzeyinde bulunan 5 hedefe üst üste insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

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İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına, İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi'nin misillemeleri sürüyor. İslami Direniş tarafından yapılan açıklamada, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail'e ait 2 stratejik hedefe saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Ayrıca İsrail'in güneyi ve kuzeyinde bulunan 3 stratejik hedefe saldırı düzenlendiği aktarıldı. Saldırılarının "işgale (İsrail'e) karşı direnişi sürdürmek, Filistin ve Lübnan halkına destek olmak, işgalci rejimin çocuklar, kadınlar ve yaşlılar başta olmak üzere sivillere yönelik katliamlarına karşılık vermek amacıyla" yapıldığı vurgulandı. İsrail hedeflerine yönelik saldırılarının artarak devam edeceği vurgulandı.
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