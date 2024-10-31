Irak İslami Direnişinden İsrail’e art arda 5 saldırı | Video
Irak'taki Şii silahlı grupları çatısı altında toplayan Irak İslami Direniş Örgütü, sabah saatlerinde işgal altındaki Golan Tepeleri, İsrail'in güneyi ve kuzeyinde bulunan 5 hedefe üst üste insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.
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