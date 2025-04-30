Video Dünya İspanya'da elektrik kesintileriyle bağlantılı 7 can kaybı | Video
İspanya'da elektrik kesintileriyle bağlantılı 7 can kaybı | Video

İspanya'da elektrik kesintileriyle bağlantılı 7 can kaybı | Video

30.04.2025 | 15:20

İspanya'da hayatı felç eden elektrik kesintileriyle bağlantılı olarak 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İspanya ve komşu Portekiz'de pazartesi günü yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle hava ve demir yolu ulaşımı durmuş, mobil iletişimde aksamalar yaşanmış, ATM'ler ve ödeme sistemlerinin de hizmet dışı kalmasıyla hayat felç olmuştu. Fransa'da da kısa süreli kesinti meydana gelmişti. İspanyol yetkililer, elektrik kesintileriyle bağlantılı olarak İspanya'da 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İspanya Sivil Muhafızları açıklamasında, Galiçya'nın kuzeybatı bölgesindeki Taboadela kasabasındaki evlerinde 81 ve 77 yaşlarındaki yaşlı bir çift ile 56 yaşındaki oğullarının cesetlerinin bulunduğunu duyurdu. Yetkililer, 3 kişinin evlerinin dışına yerleştirilen bir jeneratörden çıkan dumanların neden olduğu karbon monoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade ederken hayatını kaybedenlerden birinin solunum sorunları olduğunu bildirdi.

Başkent Madrid'in Carabanchel Mahallesi'nde ise bir binada çıkan yakında 52 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de dumandan zehirlendiği aktarıldı. Yangının elektrik kesintileri sırasında yakılan mumdan çıkmış olabileceği kaydedildi.

Öte yandan Galiçya'nın Ferrol kentinde ise çeşitli sağlık sorunları olan 59 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiği, Betanzos kentinde 80 yaşında, Dumbria'da da 86 yaşındaki bir kişinin öldüğü kaydedildi. Yetkililer can kayıplarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İspanya’da elektrik kesintileriyle bağlantılı 7 can kaybı | Video 01:01
İspanya'da elektrik kesintileriyle bağlantılı 7 can kaybı | Video 30.04.2025 | 15:20
Pakistan: Hindistan’ın 24-36 saat içinde saldırabileceği istihbaratına sahibiz | Video 02:13
Pakistan: "Hindistan'ın 24-36 saat içinde saldırabileceği istihbaratına sahibiz" | Video 30.04.2025 | 13:34
Çin’de restoranda yangın: 22 ölü | Video 02:16
Çin'de restoranda yangın: 22 ölü | Video 29.04.2025 | 14:33
Çin’de restoran yangını: 22 ölü, 3 yaralı | Video 01:14
Çin'de restoran yangını: 22 ölü, 3 yaralı | Video 29.04.2025 | 13:43
Kanada Başbakanı Carney zafer konuşmasında Trump’ı hedef aldı | Video 08:38
Kanada Başbakanı Carney zafer konuşmasında Trump'ı hedef aldı | Video 29.04.2025 | 13:04
Hafız Esad’ın kemiklerinin çalındığı iddiası | Video 00:29
Hafız Esad'ın kemiklerinin çalındığı iddiası | Video 29.04.2025 | 12:34
49 milyon kişi onu izledi, sosyal medyada viral oldu! İzleyenlerin gözlerine inanamadığı o kedi… | Video 00:41
49 milyon kişi onu izledi, sosyal medyada viral oldu! İzleyenlerin gözlerine inanamadığı o kedi… | Video 29.04.2025 | 10:44
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Bakü’de Türkçe şiir okudu | Video 01:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Bakü'de Türkçe şiir okudu | Video 29.04.2025 | 08:34
İspanya ve Portekiz’deki geniş çaplı elektrik kesintisi, hayatı felç etti | Video 01:12
İspanya ve Portekiz'deki geniş çaplı elektrik kesintisi, hayatı felç etti | Video 28.04.2025 | 16:23
ABD polisinden gece kulübüne baskın: 100’den fazla göçmen gözaltına alındı | Video 00:52
ABD polisinden gece kulübüne baskın: 100'den fazla göçmen gözaltına alındı | Video 28.04.2025 | 10:28
İsrail’in Gazze’ye yönelik son saldırılarında en az 16 kişi daha hayatını kaybetti | Video 01:01
İsrail’in Gazze’ye yönelik son saldırılarında en az 16 kişi daha hayatını kaybetti | Video 28.04.2025 | 09:02
Gazze’de can kaybı 52 bin 243’e yükseldi | Video 00:47
Gazze’de can kaybı 52 bin 243’e yükseldi | Video 27.04.2025 | 15:52
Rusya, Ukrayna’ya 149 İHA ile saldırdı | Video 00:25
Rusya, Ukrayna'ya 149 İHA ile saldırdı | Video 27.04.2025 | 12:23
Pakistan’ın Indus Nehri yatağındaki Tarbela Barajı havadan görüntülendi | Video 01:36
Pakistan’ın Indus Nehri yatağındaki Tarbela Barajı havadan görüntülendi | Video 27.04.2025 | 12:23
SON DAKİKA| Kanada’da araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 00:31
SON DAKİKA| Kanada’da araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 27.04.2025 | 09:42
İran’daki liman patlamasında can kaybı artıyor | Video 00:51
İran'daki liman patlamasında can kaybı artıyor | Video 27.04.2025 | 08:38
SON DAKİKA: İran’ın en büyük limanında şiddetli patlama! | Video 04:32
SON DAKİKA: İran'ın en büyük limanında şiddetli patlama! | Video 26.04.2025 | 13:06
Vatikan Papa Franciscus’u uğurluyor! Yüz binler akın etti: Dünya liderleri Roma’da | Video 02:59
Vatikan Papa Franciscus'u uğurluyor! Yüz binler akın etti: Dünya liderleri Roma’da | Video 26.04.2025 | 11:37
SON DAKİKA: Moskova’da bombalı suikast! Rus general hayatını kaybetti | Video 01:51
SON DAKİKA: Moskova'da bombalı suikast! Rus general hayatını kaybetti | Video 25.04.2025 | 12:46
İsrail Gazze’de katliamlarına devam ediyor: En az 10 kişi daha hayatını kaybetti | Video 01:00
İsrail Gazze’de katliamlarına devam ediyor: En az 10 kişi daha hayatını kaybetti | Video 24.04.2025 | 08:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY