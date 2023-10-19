Video Dünya İsrail asıllı yazar: "3 milyon Gazzeli umurumda değil" | Video
İsrail asıllı yazar:

İsrail asıllı yazar: "3 milyon Gazzeli umurumda değil" | Video

19.10.2023 | 10:19

İsrail kökenli Fransız yazar David Antonelli, İsrail'in saldırılarında ölen Gazzeli sivillerin umurunda olmadığını söyledi, "İsrail Gazze'yi alacak" dedi.

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