İsrail askerinden LGBT bayraklı poz | Video
İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırıları sürerken işgalci İsrail askerleri şimdi de Gazze'ye yönelik kara harekatına hazırlanıyor. AA Orta Doğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz A Haber ekranlarında bölgedeki kara harekatı hazırlıklarını yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı. Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerde bir İsrail askerinin eline LGBT paçavrası ile birleştirilmiş İsrail bayrağıyla poz vermesi dikkat çekti.
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