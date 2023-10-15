İsrail askerinden LGBT bayraklı poz | Video

İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırıları sürerken işgalci İsrail askerleri şimdi de Gazze'ye yönelik kara harekatına hazırlanıyor. AA Orta Doğu Haber Müdürü Turgut Alp Boyraz A Haber ekranlarında bölgedeki kara harekatı hazırlıklarını yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı. Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerde bir İsrail askerinin eline LGBT paçavrası ile birleştirilmiş İsrail bayrağıyla poz vermesi dikkat çekti.