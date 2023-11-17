Video Dünya İsrail askerlerinden Batı Şeria’daki İbn-i Sina Hastanesi’ne baskın | Video
İsrail askerlerinden Batı Şeria’daki İbn-i Sina Hastanesi’ne baskın | Video

İsrail askerlerinden Batı Şeria’daki İbn-i Sina Hastanesi’ne baskın | Video

17.11.2023 | 13:21

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin Cenin kentindeki İbn-i Sina Hastanesi’ne baskın gerçekleştirerek, ambulans ekibini gözaltına aldı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürerken, işgal altındaki Batı Şeria'da da tansiyon yüksek. İsrail askerleri, Cenin kentindeki İbn-i Sina Hastanesi'ne baskın gerçekleştirdi. İsrail askerleri, baskın gerçekleştirdikleri acil servis girişinde sağlık çalışanlarını gözaltına aldı. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, "Şafak vakti işgal güçleri İbn-i Sina Hastanesi'ndeki ambulans personelini gözaltına alıp arama yaptı. Bu durum personelin Cenin'deki yaralılara müdahalesini engelliyor" ifadeleri kullanıldı. Paylaşılan görüntülerde, sağlık personelinin ellerini kaldırarak hastaneden çıktığı görüldü.
İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada ise Cenin kentindeki baskın sırasında 5 kişinin öldürüldüğü duyuruldu.
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