Video Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti | Video
İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti | Video

İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti | Video

17.06.2024 | 15:10

İsrail’de Benny Gantz'ın istifasının ardından savaş kabinesi dağıldı. Uluslararası basında yer alan haberlere göre Başbakan Binyamin Netanyahu, savaş kabinesini feshetti.

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