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İsrail, Beyrut’un merkezine saldırdı: 5 ölü, 24 yaralı | Video

İsrail, Beyrut’un merkezine saldırdı: 5 ölü, 24 yaralı | Video

19.11.2024 | 08:48

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut'un merkezine düzenlediği saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Orta Doğu'daki katliamlarını sürdüren İsrail bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu başkent Beyrut'un merkezindeki Zukak el-Blat bölgesine hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun bir nüfusun yaşadığı bölgeye yönelik saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı kaydedildi. Görgü tanıkları saldırıda 2 binanın hedef alındığını belirtirken, olayın parlamento, büyükelçilik binaları ve başbakanlık sarayı gibi yapılara yakın bir bölgede yaşanması güvenlik endişelerini artırdı.
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