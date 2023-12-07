İsrail Gazze’de mülteci kamplarını vurdu: 23 ölü | Video
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Maghazi ve Şabora mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda en az 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah kentinde bulunan Şabora Mülteci Kampı'nda bir eve hava saldırısı düzenledi. Büyük bir yıkıma yol açan saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda ölenlerin cenazeleri bölgede kazılan toplu mezarlara defnedildi.
Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava ve kara saldırılarında toplam 16 bin 248 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 616 kişi yaralandı.
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