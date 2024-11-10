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İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: 13'ü çocuk 33 ölü | Video

İsrail Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: 13'ü çocuk 33 ölü | Video

10.11.2024 | 10:27

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bir eve düzenlediği saldırıda 13'ü çocuk en az 33 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail Gazze Şeridi'nde sivilleri katlediyor. Bölgede 401 gündür yoğun saldırılar düzenleyen İsrail, Filistinlilere yönelik soykırım faaliyetini tüm tepkilere rağmen sürdürüyor. İsrail güçleri bu sabah yine sivillerin sığındığı binayı hedef aldı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de gerçekleştirilen saldırıda 13'ü çocuk en az 33 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda sivil yaralandı.

NETANYAHU'YA "ETNİK TEMİZLİK" SUÇLAMASI
İsrail gazetesi Haaretz, Netanyahu ve orduyu "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde etnik temizlik operasyonu yürütmekle" suçlayan bir yazı yayınladı. Bölgede kalan az sayıdaki Filistinlinin zorla tahliye edildiği aktarılan yazıda, "Evler ve altyapı tahrip ediliyor ve bölgede geniş yollar inşa edilerek Şeridin kuzeyindeki toplulukların Gazze Şehrinin merkezinden ayrılması tamamlanıyor" ifadeleri yer aldı. Yazıda ayrıca, İsrail ordusunun geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlattığı saldırıların amacının sadece "bölgedeki Hamas üyelerine yaklaşmak" olduğu iddiası reddedildi.

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ SAYISI 188'E YÜKSELDİ
Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen 4 gazetecinin daha ismini yayınladı. İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinde bu yana hayatını kaybeden gazeteci sayısı 188'e yükseldi.

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