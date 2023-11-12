Video Dünya İsrail, Han Yunus’ta sivil yerleşim yerini vurdu: 13 ölü | Video
İsrail, Han Yunus’ta sivil yerleşim yerini vurdu: 13 ölü | Video

İsrail, Han Yunus’ta sivil yerleşim yerini vurdu: 13 ölü | Video

12.11.2023 | 16:46

İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde içinde sivillerin bulunduğu bir binayı vurdu. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 37'nci gününde sürüyor. Bölgeye 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, güney kuzey demeden bütün yerleşim yerlerini vuruyor. İsrail savaş uçakları bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir binayı vurdu. Düzenlenen hava saldırısında binadaki 13 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar kentteki Nasser Hastanesi'ne götürüldü. Binanın enkazı altında kalan Filistinlileri kurtarma çalışmaları ise çevredekiler ve sivil savunma ekipleri tarafından yapıldı.
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