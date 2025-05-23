İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor: En az 15 kişi daha hayatını kaybetti! | Video
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarında 6’sı yardım görevlisi olmak üzere en az 15 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.
İSRAİL ORDUSU YARDIM GÖREVLİLERİNİ HEDEF ALDI
Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, İsrail'in bir kez daha yardım görevlilerini hedef aldığı bildirildi. Deyr-el Balah şehrine düzenlenen hava saldırılarında insani yardımları yağmalama riskine karşı korumakla görevli 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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