Video Dünya İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor: En az 15 kişi daha hayatını kaybetti! | Video
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor: En az 15 kişi daha hayatını kaybetti! | Video

İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor: En az 15 kişi daha hayatını kaybetti! | Video

23.05.2025 | 09:02

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarında 6’sı yardım görevlisi olmak üzere en az 15 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

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Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bölgede yeni katliamlara imza attı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun Cibaliye şehrindeki dört katlı bir evi bombalaması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise enkaz altında kaldı. Han Yunus şehrindeki yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir çadıra düzenlenen İsrail saldırısında ise 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Deyr-el Balah şehrindeki bir yerleşim bölgesine yönelik İsrail saldırısında da 4 kişi yaşamını yitirdi.

İSRAİL ORDUSU YARDIM GÖREVLİLERİNİ HEDEF ALDI
Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, İsrail'in bir kez daha yardım görevlilerini hedef aldığı bildirildi. Deyr-el Balah şehrine düzenlenen hava saldırılarında insani yardımları yağmalama riskine karşı korumakla görevli 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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