Video Dünya İsrail ordusu ikinci kez Gazze'ye girdi | Video
İsrail ordusu ikinci kez Gazze'ye girdi | Video

İsrail ordusu ikinci kez Gazze'ye girdi | Video

27.10.2023 | 12:37

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), askerlerin tanklarla Gazze'nin kuzeyine girdiğini, belirlenen hedefler vurulduktan sonra geri döndüğünü açıkladı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 21. güne girildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin bir kez daha Gazze Şeridi'ne karadan girdiği belirtildi. Açıklamada, "Piyade ve zırhlı birlikler, dronlar ve savaş helikopterleri eşliğinde Gazze'nin merkezine baskın gerçekleştirdi. IDF uçakları ve topçuları, Gazze şehrinin Şucaiyye mahallesi ile Gazze genelinde belirlenen noktalara saldırdı. Operasyon kapsamında tanksavar füze fırlatma alanları, komuta-kontrol merkezleri ile onlarca hedef vuruldu" ifadeleri kullanıldı. İsrail askerlerinin daha sonra Gazze Şeridi'ni terk ettiği, herhangi bir kayıp yaşanmadığı belirtildi. Öte yandan, İsrail ordusu dün de Gazze'nin kuzeyine tanklarla operasyonu gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
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