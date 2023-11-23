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İsrail, Şifa Hastanesi direktörünü gözaltına aldı | Video

İsrail, Şifa Hastanesi direktörünü gözaltına aldı | Video

23.11.2023 | 12:35

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi’ne düzenlediği baskında hastanenin Direktörü Muhammet Abu Salmiya ve çok sayıda sağlık personelini gözaltına aldı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun bölgede süren yoğun bombardımanı ile hastanelere yönelik baskın ve saldırıları insani krizi büyütüyor. Bugün İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında, hastanenin Direktörü Muhammet Abu Salmiya ve çok sayıda sağlık personeli gözaltına alındı.

İSRAİL, NUSEYRAT MÜLTECİ KAMPI İLE HAN YUNUS'U VURDU: 20 ÖLÜ
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Han Yunus kentinde 5 eve düzenlenen saldırılarda en az 15 Filistinli, Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen saldırıda ise en az 5 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir al Balah'ta ise 2 binaya yapılan hava saldırısında çok sayıda can kaybı olduğu öğrenildi.

ENDONEZYA HASTANESİ'NE 4 SAAT İÇİNDE TAHLİYE EMRİ
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelere yönelik baskın ve saldırıları devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir El Barş, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya şehrinde bulunan Endonezya Hastanesi'nin 4 saat içinde boşaltılması konusunda İsrail ordusunun kendilerini uyardığını söyledi. El Barş, yaklaşık 450 hastanın dün tahliye edilmesinin ardından hastanede yaklaşık 200 hastanın kaldığını aktardı. Hastanede 65 cenazenin hala gömülemediğini belirten El Barş, hastaların tahliyesi için her ambulansın en fazla 7 kişi taşıdığını ifade etti.

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