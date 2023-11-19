İsrail, sivillerin sığındığı binayı vurdu: 19’u çocuk 32 ölü | Video 19.11.2023 | 09:11 İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda sivillerin sığındığı bir binaya düzenlediği saldırıda 19’u çocuk 32 Filistinli hayatını kaybederken, İsrail güçlerinin bölgede fosfor bombaları kullandığı görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 43 gündür aralıksız sürdürüyor. Sivil yerleşim yerleri, hastaneler, camiler, kiliseler olmak üzere birçok yeri hedef alan İsrail ordusu, yine sivillerin sığındığı Abu Habal ailesine ait binayı vurdu. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucunda aynı aileden 19'u çocuk 32 Filistinli hayatını kaybetti. Binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarını ise bölge halkı yaptı. Öte yandan, İsrail ordusunun Cibaliye Mülteci Kampı'na bugün düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığı görüldü.