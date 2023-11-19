İsrail, sivillerin sığındığı binayı vurdu: 19’u çocuk 32 ölü | Video
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda sivillerin sığındığı bir binaya düzenlediği saldırıda 19’u çocuk 32 Filistinli hayatını kaybederken, İsrail güçlerinin bölgede fosfor bombaları kullandığı görüldü.
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