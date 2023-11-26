Video Dünya İsrail ve İrlanda arasında “Emily” krizi | Video
İsrail ve İrlanda arasında “Emily” krizi | Video

İsrail ve İrlanda arasında “Emily” krizi | Video

26.11.2023 | 15:09

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar’ın, İsrail-Hamas arasında varılan insani ara kapsamında serbest bırakılan ikinci esir grubunda bulunan Emily Hand için “kaybolan” ifadesini kullanmasının ardından İrlanda’nın Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında verilen 4 günlük insani arada 3'ncü güne girildiği saatlerde 2'nci esir takası da gerçekleşmişti. Serbest bırakılan ikinci esir grubunda bulunan İrlanda kökenli 9 yaşındaki Emily Hand, İsrail ile İrlanda arasında krize neden oldu. Emily'nin de aralarında bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, "Bugün Emily Hand ve ailesi için büyük bir sevinç ve rahatlama günü. Kaybolan masum bir çocuk şimdi bulundu ve geri döndü. Biz de rahat bir nefes aldık. Dualarımız kabul oldu" ifadelerini kullandı. Varadkar'ın "kaybolma" ifadesini kullanması İsraillileri kızdırdı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, açıklamalarının ardından Varadkar'ı eleştirdi. Cohen, Varadkar'a seslenerek, "Emily kayıp değildi. Görünüşe göre ahlaki pusulanızı kaybetmişsiniz ve gerçeklik kontrolüne ihtiyacınız var. Emily ve 30 kadar İsrailli çocuk Hamas tarafından kaçırıldı ve bunu meşru kılmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İRLANDALI ELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI
Cohen, açıklamasının ardından İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın açıklamaları nedeniyle İrlanda Büyükelçisinin, İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını dile getirdi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise, "Emily hiçbir zaman kaybolmadı" ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emily'nin kaçırıldığını ifade eden Gantz, "Emily, 9'uncu yaş gününü Hamas'ın elinde kutladı" ifadelerini kullandı.

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