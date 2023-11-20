İsrail, yaralı esirlerin Şifa Hastanesi’ne taşındığı anları gösterdiğini iddia ettiği görüntüleri paylaştı | Video

İsrail ordusu, Hamas’ın 7 Ekim’de esir aldığı bazı kişilerin Gazze’deki Şifa Hastanesi'ne getirilişini ve hastanenin yakınındaki bir tünele ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri paylaştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nden olduğunu ileri sürdüğü bazı kamera kayıtları ve görselleri paylaşarak yazılı açıklama yaptı. Paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinin, Hamas’ın 7 Ekim'de İsrail'den esir aldığı Nepal ve Tayland uyruklu iki kişinin hastaneye getiriliş anlarını gösterdiği iddia edildi. Görüntülerden birinde, bir esirin bazı kişilerce hastaneye getirilişi, diğer bir görüntüde ise kolundan yaralı olduğu anlaşılan bir esirin sedye üzerinde taşındığı görüldü. Bir başka görüntüde ise, Şifa Hastanesi kompleksini çevreleyen duvarın dibinde, tünel olduğu iddia edilen bir çukura yer verildi. Söz konusu çukurun, Hamas tarafından kullanılan bir tünel olduğu iddia edildi.