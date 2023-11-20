Video Dünya İsrail, yaralı esirlerin Şifa Hastanesi’ne taşındığı anları gösterdiğini iddia ettiği görüntüleri paylaştı | Video
İsrail, yaralı esirlerin Şifa Hastanesi’ne taşındığı anları gösterdiğini iddia ettiği görüntüleri paylaştı | Video

İsrail, yaralı esirlerin Şifa Hastanesi’ne taşındığı anları gösterdiğini iddia ettiği görüntüleri paylaştı | Video

20.11.2023 | 14:27

İsrail ordusu, Hamas’ın 7 Ekim’de esir aldığı bazı kişilerin Gazze’deki Şifa Hastanesi'ne getirilişini ve hastanenin yakınındaki bir tünele ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri paylaştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nden olduğunu ileri sürdüğü bazı kamera kayıtları ve görselleri paylaşarak yazılı açıklama yaptı. Paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinin, Hamas’ın 7 Ekim'de İsrail'den esir aldığı Nepal ve Tayland uyruklu iki kişinin hastaneye getiriliş anlarını gösterdiği iddia edildi. Görüntülerden birinde, bir esirin bazı kişilerce hastaneye getirilişi, diğer bir görüntüde ise kolundan yaralı olduğu anlaşılan bir esirin sedye üzerinde taşındığı görüldü. Bir başka görüntüde ise, Şifa Hastanesi kompleksini çevreleyen duvarın dibinde, tünel olduğu iddia edilen bir çukura yer verildi. Söz konusu çukurun, Hamas tarafından kullanılan bir tünel olduğu iddia edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail, yaralı esirlerin Şifa Hastanesi’ne taşındığı anları gösterdiğini iddia ettiği görüntüleri paylaştı | Video 00:36
İsrail, yaralı esirlerin Şifa Hastanesi’ne taşındığı anları gösterdiğini iddia ettiği görüntüleri paylaştı | Video 20.11.2023 | 14:27
İspanya’da tüyleri diken diken eden sosyal deney! Hem katılanlar, hem izleyenler gözyaşlarını tutamadı 03:39
İspanya'da tüyleri diken diken eden sosyal deney! Hem katılanlar, hem izleyenler gözyaşlarını tutamadı 20.11.2023 | 13:31
İsrail bir kez daha Endonezya Hastanesi’ni vurdu: 8 ölü | Video 02:40
İsrail bir kez daha Endonezya Hastanesi’ni vurdu: 8 ölü | Video 20.11.2023 | 12:30
İsrail destekçisi Piers Morgan’a canlı yayında bir tokat daha! | Video 03:02
İsrail destekçisi Piers Morgan'a canlı yayında bir tokat daha! | Video 20.11.2023 | 12:31
İsrail’den Batı Şeria’da ambulansa müdahale | Video 01:39
İsrail'den Batı Şeria'da ambulansa müdahale | Video 20.11.2023 | 10:37
Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi: 2 ölü | Video 01:31
Hareket halindeki aracın üzerine ağaç devrildi: 2 ölü | Video 19.11.2023 | 15:34
İsrail Nuseyrat Mülteci Kampı’na saldırdı, 13 kişi hayatını kaybetti | Video 02:50
İsrail Nuseyrat Mülteci Kampı’na saldırdı, 13 kişi hayatını kaybetti | Video 19.11.2023 | 12:36
Tel Aviv’de Netanyahu’ya protestolar sürüyor | Video 03:28
Tel Aviv’de Netanyahu'ya protestolar sürüyor | Video 19.11.2023 | 09:56
İsrail, sivillerin sığındığı binayı vurdu: 19’u çocuk 32 ölü | Video 01:08
İsrail, sivillerin sığındığı binayı vurdu: 19’u çocuk 32 ölü | Video 19.11.2023 | 09:11
Polonya’da binlerce kişi Filistin’e destek için yürüdü | Video 04:43
Polonya'da binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü | Video 19.11.2023 | 08:37
Dışişleri Bakanlığı: 44 Türk vatandaşı Gazze’den çıkarıldı | Video 00:56
Dışişleri Bakanlığı: 44 Türk vatandaşı Gazze'den çıkarıldı | Video 18.11.2023 | 17:04
İsrail, Han Yunus’u hedef aldı: 28 ölü | Video 03:17
İsrail, Han Yunus’u hedef aldı: 28 ölü | Video 18.11.2023 | 16:22
Bangladeş’te Midhili fırtınası: 3 ölü | Video 02:38
Bangladeş’te Midhili fırtınası: 3 ölü | Video 18.11.2023 | 11:37
Filipinler’de 6.8 büyüklüğünde deprem | Video 03:32
Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem | Video 17.11.2023 | 15:20
İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa’da Müslümanlara gaz bombası ile müdahale | Video 05:17
İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da Müslümanlara gaz bombası ile müdahale | Video 17.11.2023 | 14:20
İsrail güçleri TRT ekibine saldırdı, kamera kırıldı | Video 03:36
İsrail güçleri TRT ekibine saldırdı, kamera kırıldı | Video 17.11.2023 | 14:20
Erbil’deki ABD üssüne SİHA saldırısı | Video 00:19
Erbil'deki ABD üssüne SİHA saldırısı | Video 17.11.2023 | 14:20
Florida’da yollar göle döndü | Video 01:38
Florida'da yollar göle döndü | Video 17.11.2023 | 13:03
İsrail askerlerinden Batı Şeria’daki İbn-i Sina Hastanesi’ne baskın | Video 01:07
İsrail askerlerinden Batı Şeria’daki İbn-i Sina Hastanesi’ne baskın | Video 17.11.2023 | 13:21
İşgalci İsrail namaz kılmaya gelen Filistinlilere yine saldırdı | Video 35:12
İşgalci İsrail namaz kılmaya gelen Filistinlilere yine saldırdı | Video 17.11.2023 | 12:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA