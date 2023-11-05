İsrail’de hurdaya çıkan sivil araçlar Novitot'ta toplanıyor | Video
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, güney sınırlarında yaşanan çatışmalarda sivillere ait onlarca araç da hurdaya çıktı. Kullanılamaz hale gelen araçlar İsrail’in güney sınırındaki Netivot’ta toplandı. Hurdaya ayrılan araçlar, İsrail güvenlik güçleri tarafından tek tek incelendi.
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