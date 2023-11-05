Video Dünya İsrail’de hurdaya çıkan sivil araçlar Novitot'ta toplanıyor | Video
İsrail’de hurdaya çıkan sivil araçlar Novitot'ta toplanıyor | Video

İsrail’de hurdaya çıkan sivil araçlar Novitot'ta toplanıyor | Video

05.11.2023 | 12:38

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, güney sınırlarında yaşanan çatışmalarda sivillere ait onlarca araç da hurdaya çıktı. Kullanılamaz hale gelen araçlar İsrail’in güney sınırındaki Netivot’ta toplandı. Hurdaya ayrılan araçlar, İsrail güvenlik güçleri tarafından tek tek incelendi.

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