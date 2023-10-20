Video Dünya İsrail'den Cuma ablukası! Elinde seccade olan Müslümanlara sert müdahale | Video
İsrail'den Cuma ablukası! Elinde seccade olan Müslümanlara sert müdahale | Video

İsrail'den Cuma ablukası! Elinde seccade olan Müslümanlara sert müdahale | Video

20.10.2023 | 13:13

Salı günü katil İsrail’in savaş uçakları hastaneye sığınan kadın ve çocukları tedavi gören yaralıları katletti. Sayılabilen 471 kişi hayatını kaybetti. Katliam sonrası ilk Cuma namazı kılınacak. Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya giden Arslanlı Kapı önünde bulunan Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı. Katil İsrail’in askerleri elinde seccade olan Müslümanlara sert müdahalede bulundu. O anlar A Haber canlı yayınına yansıdı.

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