İsrail'den Şam'a hava saldırısı: 1 ölü | Video
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki bir binayı hedef alması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Filistin İslami Cihad Hareketi'ne ait bir komuta merkezinin vurulduğu öne sürüldü. Açıklamada, Suriye topraklarından İsrail'e yönelik eylemlere izin verilmeyeceği belirtildi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Saldırı nedeniyle hedef alınan bina ve çevresindeki yapılarda yangın çıktığı, sivil savunma ekiplerinin yangını söndürmek ve mahsur kalanları kurtarmak için olay yerine geldiği kaydedildi.
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