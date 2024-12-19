İsrail'den Yemen'e hava saldırısı: 9 ölü | Video 19.12.2024 | 10:53 İsrail ordusunun Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Yemen'deki Husilere ait hedeflere sabah saatlerinde hava saldırıları gerçekleştirdi. Yemen medyası, Hudeyde'deki Salif Limanı'na düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, Ras Issa Petrol tesisine yönelik iki saldırıda ise 2 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. Saldırılarda başkent Sana'nın güneyinde ve kuzeyinde bulunan iki merkezi elektrik santralinin de hedef alındığı belirtildi.