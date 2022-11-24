İsrail'in Batı Şeria'da Filistinli çocukların okulunu yıkmasına AB'den tepki | Video
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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan bir okulu yıkmasının ardından Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, "Dehşete düştük. Filistinli çocukların eğitim hakkına saygı gösterilmeli. Filistinli çocukların eğitim hakkına saygı gösterilmeli" denildi.