Video Dünya İsrail’in bomba yalanı uluslararası basında tek tek çürütüldü | Video
İsrail’in bomba yalanı uluslararası basında tek tek çürütüldü | Video

İsrail’in bomba yalanı uluslararası basında tek tek çürütüldü | Video

19.10.2023 | 16:27

İşgalci İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Çoğunluğu çocuk olan yüzlerce sivili acımasızca katletti. Bu vahşete dünyanın her yerinden tepkiler gelince 'Biz yapmadık' yalanına sığındı. İsrail Ordu Sözcüsü ise canlı yayında 'delil' gösterdi. O deliller birer birer çürütüldü.

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