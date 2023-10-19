İsrail’in bomba yalanı uluslararası basında tek tek çürütüldü | Video
İşgalci İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Çoğunluğu çocuk olan yüzlerce sivili acımasızca katletti. Bu vahşete dünyanın her yerinden tepkiler gelince 'Biz yapmadık' yalanına sığındı. İsrail Ordu Sözcüsü ise canlı yayında 'delil' gösterdi. O deliller birer birer çürütüldü.
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