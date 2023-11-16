İsrail'in, hastane bodrumunda İsrailli esirlerin tutulduğu iddiası tartışmaya neden oldu | Video
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin, dün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir hastanenin bodrumunda Hamas tarafından esir alınanların tutulduğunu iddia etmesi tartışmalara yol açtı.
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