İsrail'in, hastane bodrumunda İsrailli esirlerin tutulduğu iddiası tartışmaya neden oldu | Video

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin, dün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir hastanenin bodrumunda Hamas tarafından esir alınanların tutulduğunu iddia etmesi tartışmalara yol açtı.