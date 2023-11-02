Video Dünya İsrail'in saldırılarından kaçan 15 bin sivil Nasır Hastanesi'ne sığındı | Video
İsrail'in saldırılarından kaçan 15 bin sivil Nasır Hastanesi'ne sığındı | Video

İsrail'in saldırılarından kaçan 15 bin sivil Nasır Hastanesi'ne sığındı | Video

02.11.2023 | 12:30

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde İsrail'in hava saldırılarından kaçan 35 bin Filistinli, Nasır Hastanesi'ne sığındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 27 gündür sürüyor. Gazze Şeridi'ndeki hastaneler, yakıt ve ilaç sıkıntısına rağmen ayakta kalmaya çalışıyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nin halkla ilişkiler müdürü İbrahim Fares, İsrail'in saldırılarından kaçan 15 bin kişinin hastaneye sığındığını açıkladı. Fares, hastanedeki durumun çok kritik olduğunu, "sağlık felaketi" riski ile karşı karşıya olunduğunu ifade etti. 3 binden fazla yaralının bulunduğu hastanede büyük bir yakıt krizinin yaşandığını vurgulayan Fares, bu durumun hastaların yaşamları için de büyük bir tehdit oluşturduğunu aktardı. Fares, uluslararası topluma hasta ve yaralılar için çok geç olmadan harekete geçme çağrısında bulundu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail’in saldırılarından kaçan 15 bin sivil Nasır Hastanesi’ne sığındı | Video 03:19
İsrail'in saldırılarından kaçan 15 bin sivil Nasır Hastanesi'ne sığındı | Video 02.11.2023 | 12:30
BM, Gazze’de yaşanan soykırıma müdahale edebileceği halde neden hiçbir şey yapmıyor? | Video 02:23
BM, Gazze’de yaşanan soykırıma müdahale edebileceği halde neden hiçbir şey yapmıyor? | Video 02.11.2023 | 11:28
İsrail Sözcüsünden skandal sözler Sivil kaybını önemsemedik | Video 00:47
İsrail Sözcüsünden skandal sözler "Sivil kaybını önemsemedik" | Video 02.11.2023 | 09:06
İsrailli isimden itiraf gibi gaf! Sivillerden başkasını hedef almıyoruz! | Video 00:10
İsrailli isimden itiraf gibi gaf! "Sivillerden başkasını hedef almıyoruz!" | Video 02.11.2023 | 09:04
İsrail’in Gazze’deki El-Sadaka hastanesini bombalama anı ortaya çıktı | Video 00:28
İsrail'in Gazze'deki El-Sadaka hastanesini bombalama anı ortaya çıktı | Video 02.11.2023 | 09:10
El-Kassam Tugayları, İsrail’e ait zırhlı araçları roketle imha etti | Video 01:36
El-Kassam Tugayları, İsrail’e ait zırhlı araçları roketle imha etti | Video 02.11.2023 | 08:50
A Haber yayınına müdahale! Fanatik Yahudiler korna çalarak yayını provoke etmeye çalıştı | Video 03:34
A Haber yayınına müdahale! Fanatik Yahudiler korna çalarak yayını provoke etmeye çalıştı | Video 01.11.2023 | 15:00
İsrailli kadın Filistinlilere nefret kustu: Bütün hastaneleri bombalayacağız, artık zamanı geldi | Video 00:32
İsrailli kadın Filistinlilere nefret kustu: "Bütün hastaneleri bombalayacağız, artık zamanı geldi" | Video 01.11.2023 | 12:21
SON DAKİKA: İsrail mülteci kampını vurdu: En az 50 ölü! İşte ilk görüntüler... | Video 02:15
SON DAKİKA: İsrail mülteci kampını vurdu: En az 50 ölü! İşte ilk görüntüler... | Video 31.10.2023 | 16:54
İsrail’in Gazze’deki kara operasyonundan yeni görüntü | Video 01:49
İsrail'in Gazze'deki kara operasyonundan yeni görüntü | Video 31.10.2023 | 16:25
İsrail ordusu, Gazze’deki kara operasyonundan görüntü paylaştı | Video 01:04
İsrail ordusu, Gazze'deki kara operasyonundan görüntü paylaştı | Video 31.10.2023 | 14:32
Cumhuriyetin 100. yılı Berlin’de coşkuyla kutlandı | Video 07:38
Cumhuriyetin 100. yılı Berlin'de coşkuyla kutlandı | Video 31.10.2023 | 12:16
İsrail, katledilen Filistinlilerin kefene sarılı bedenleriyle dalga geçti | Video 00:29
İsrail, katledilen Filistinlilerin kefene sarılı bedenleriyle dalga geçti | Video 31.10.2023 | 09:54
İsrail askerlerinden büyük küstahlık! Gazze’ye bombalar yağarken yüksek müzikle dans edip dalga geçtiler | Video 00:21
İsrail askerlerinden büyük küstahlık! Gazze'ye bombalar yağarken yüksek müzikle dans edip dalga geçtiler | Video 31.10.2023 | 09:09
Eski İsrailli subay’dan skandal sözler! Gazze’de sivil yok 2.5 milyon terörist var | Video 02:22
Eski İsrailli subay'dan skandal sözler! "Gazze'de sivil yok 2.5 milyon terörist var" | Video 31.10.2023 | 09:16
Putin: ABD’nin Orta Doğu’da sürekli kaosa ihtiyacı var | Video 02:48
Putin: "ABD'nin Orta Doğu'da sürekli kaosa ihtiyacı var" | Video 31.10.2023 | 08:44
ABD’nin ikiyüzlülüğü! Ukrayna için ağladı, Gazze için Savaş bu dedi | Video 01:01
ABD'nin ikiyüzlülüğü! Ukrayna için ağladı, Gazze için "Savaş bu" dedi | Video 31.10.2023 | 09:00
İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı görüntülendi | Video 00:10
İsrail’in Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi’ne düzenlediği saldırı anı görüntülendi | Video 31.10.2023 | 08:44
İsrail, 100 askeri araçla Cenin’e baskın düzenledi | Video 06:10
İsrail, 100 askeri araçla Cenin'e baskın düzenledi | Video 30.10.2023 | 15:40
İsrail polisi, öğrencilerin yürüyüşüne gerçek mermiyle müdahale etti | Video 01:57
İsrail polisi, öğrencilerin yürüyüşüne gerçek mermiyle müdahale etti | Video 30.10.2023 | 15:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA