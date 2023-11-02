İsrailli isimden itiraf gibi gaf! "Sivillerden başkasını hedef almıyoruz!" | Video
İsrail Başbakanlık Sözcüsü Tal Heinrich, CNN canlı yayınında itiraf niteliğinde bir gaf yaptı. "Gazze’de sivillerden başkasını hedef almıyoruz!" diyen Tal Heinrich, yaptığı gafı daha sonra düzeltti.
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