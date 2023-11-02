İsrailli isimden itiraf gibi gaf! "Sivillerden başkasını hedef almıyoruz!" | Video

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Tal Heinrich, CNN canlı yayınında itiraf niteliğinde bir gaf yaptı. "Gazze’de sivillerden başkasını hedef almıyoruz!" diyen Tal Heinrich, yaptığı gafı daha sonra düzeltti.