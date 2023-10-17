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İsrailli subaydan itiraf!

İsrailli subaydan itiraf! "Savaş sadece Hamas'la değil, tüm sivillerle" | Video

17.10.2023 | 12:28

İsrail'in Hamas saldırısı sonrası başlattığı Gazze bombardımanı devam ederken İsrail ordusunda görevli bir subayın bağlandığı CNN canlı yayınında "Savaş sadece Hamas'la değil, tüm sivillerle" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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