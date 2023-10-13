Video Dünya İşte Gazze'yi vuran ABD bombaları! | Video
İşte Gazze'yi vuran ABD bombaları! | Video

İşte Gazze'yi vuran ABD bombaları! | Video

13.10.2023 | 09:32

ABD, işgalci İsrail'e desteğini sürdürüyor. Son olarak ABD İsrail'e tanesi 900 kg ağırlığındaki MK-84 bombaları verdi. Aralarında ABD yapımı olan F-35'lerin de bulunduğu uçaklar bu bombaları sivillerin üzerine yağdırıyorlar.

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