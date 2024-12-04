İşte PKK/YPG'nin Halep'teki 40 kilometrelik terör tüneli | Video
Muhalifler Halep’in ardından Tel Rıfat’ta kontrolü sağladı. Silahlı rejim karşıtı gruplar hızlı ilerleyişlerini sürdürüyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, terörden arındırılan Tel Rıfat'ın kent merkezinden son durumu aktardı. Teröristlerin inlerine giren Mehmet Geçgel, yeni bir terör tünelinin daha bulunduğunu belirtti. Ata Gündüz Kurşun stratejik üsten gelişmeleri anlattı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ise Halep'e girdi. Halep Kalesi'nden ve Emevi Camii'nden çok özel görüntüler kaydetti. Öte yandan teröristlerin 40 kilometrelik tünel ağı görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
17:11
İşte PKK/YPG'nin Halep'teki 40 kilometrelik terör tüneli | Video 04.12.2024 | 16:27
00:10
Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile görüştü | Video 04.12.2024 | 15:08
00:25
04:59
Muhaliflerin Hama'da ilerlemesi drone kamerasında | Video 04.12.2024 | 13:22
03:12
Rejimin izlerinin silindiği Halep'te tarihi kalede zafer kutlaması | Video 04.12.2024 | 12:33
12:04
05:21
01:03
SMO, Esad rejiminden ele geçirdiği tankları karargahına sevk ediyor | Video 04.12.2024 | 08:39
00:34
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: “Sıkıyönetim kararı kaldırılacak” | Video 04.12.2024 | 08:38
10:30
Emevi Camii'nden özel görüntüler | Video 03.12.2024 | 14:13
05:01
Gürcistan'da göstericiler yine polisle çatıştı: 34 gözaltı | Video 03.12.2024 | 12:54
04:40
İşte PKK/YPG'den temizlenen üsten görüntüler | Video 03.12.2024 | 11:39
08:23
Suriye’de sıradaki hedef neresi? A Haber sıcak bölgede | Video 03.12.2024 | 10:38
02:03
Gazze'de can kaybı 44 bin 466'ya yükseldi | Video 02.12.2024 | 15:13
03:39
Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ta | Video 02.12.2024 | 14:17
03:06
Gine’de futbol maçında çatışma ve izdiham! Onlarca kişi öldü | Video 02.12.2024 | 12:56
01:43
Rusya, Ukrayna'da sivillerin bulunduğu binayı vurdu: 1 ölü | Video 02.12.2024 | 12:55
00:53
10:05
SMO'dan PKK'ya Özgürlük Şafağı Operasyonu | Video 01.12.2024 | 11:15
01:40
SON DAKİKA | Muhalifler Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi 30.11.2024 | 11:59