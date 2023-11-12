Joe Biden törende ne yapacağını unuttu | Video
ABD Başkanı Joe Biden, özellikle törenlerde sergilediği garip hareketlere bir yenisini daha ekledi. Joe Biden, tören sırasında ne yapacağını unutunca yanındaki askere "Şimdi ne yapıyorduk?" sorusunu sordu.
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