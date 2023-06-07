Kaliforniya’da aileler LGBT’li grubun saldırısına uğradı! O anlar kamerada | Video

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, Birleşik Okullar Bölgesi Yönetim Kurulu haziran ayını 'Onur ayı' ilan etti. LGBT destekçisi öğretmenlerin baskıları sonucu onaylanan karar, çocuklarının ruh ve beden sağlığını düşünen aileler tarafından protesto edildi. ‘Çocuklarımızı rahat bırakın’ sloganları atan aileler, LGBT’li grup tarafından şiddete maruz kaldı. O anlar kameralara yansıdı...