Video Dünya Kamerun'da dağ yürüyüşünde bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video
Kamerun'da dağ yürüyüşünde bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video

Kamerun'da dağ yürüyüşünde bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video

26.02.2023 | 08:37

Kamerun'da 13 ülkeden 600 sporcunun katıldığı dağ yürüyüşünde meydana gelen bombalı saldırı sonucu 19 kişi yaralandı.

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