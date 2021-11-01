Video Dünya Kargo sürücüsünden şoke eden davranış! Minibüsten inen mini elbiseli kadın görüntüsü viral oldu | Video
Kargo sürücüsünden şoke eden davranış! Minibüsten inen mini elbiseli kadın görüntüsü viral oldu | Video

Kargo sürücüsünden şoke eden davranış! Minibüsten inen mini elbiseli kadın görüntüsü viral oldu | Video

01.11.2021 | 13:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kargo sürücüsünden şoke eden davranış! Minibüsten inen mini elbiseli kadın görüntüsü viral oldu | Video 00:11
Kargo sürücüsünden şoke eden davranış! Minibüsten inen mini elbiseli kadın görüntüsü viral oldu | Video 01.11.2021 | 13:00
Almanlar ucuz akaryakıt için Çekya’ya geliyor 01:57
Almanlar ucuz akaryakıt için Çekya’ya geliyor 01.11.2021 | 10:59
Japonya’daki tren faciasının faili Joker’den etkilenmiş! Trendeki görüntüleri olay yarattı 02:25
Japonya'daki tren faciasının faili Joker'den etkilenmiş! Trendeki görüntüleri olay yarattı 01.11.2021 | 10:29
İngiltere’de iki tren çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 00:37
İngiltere’de iki tren çarpıştı: Çok sayıda yaralı var | Video 01.11.2021 | 09:11
Tokyo’da trende yolculara bıçakla saldıran adam vagonu ateşe verdi: 15 yaralı 01:44
Tokyo'da trende yolculara bıçakla saldıran adam vagonu ateşe verdi: 15 yaralı 31.10.2021 | 15:53
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi için Roma’da 01:53
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi için Roma'da 30.10.2021 | 11:54
ABD’de dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi 01:30
ABD'de dev hortum ortalığı savaş alanına çevirdi 29.10.2021 | 12:39
Annesini ve teyzesini öldüren zanlı, dava sırasında miyavlayınca duruşma ertelendi | Video 01:32
Annesini ve teyzesini öldüren zanlı, dava sırasında miyavlayınca duruşma ertelendi | Video 28.10.2021 | 12:46
Paris’te şüpheli çanta paniği! Tren istasyonu boşaltıldı 02:17
Paris'te şüpheli çanta paniği! Tren istasyonu boşaltıldı 27.10.2021 | 18:49
Fransa’nın İslam düşmanı cumhurbaşkanı aday adayından “başörtüsü çıkartma şovu” | Video 01:16
Fransa'nın İslam düşmanı cumhurbaşkanı aday adayından “başörtüsü çıkartma şovu” | Video 27.10.2021 | 15:43
El Bab’da akaryakıt deposunda patlama: 2 yaralı 00:59
El Bab'da akaryakıt deposunda patlama: 2 yaralı 27.10.2021 | 14:28
İngiltere’de gece kulüplerinde kadına şiddet ve taciz artıyor! İlaçla bayıltılan genç kız yaşadıklarını anlattı | Video 00:22
İngiltere'de gece kulüplerinde kadına şiddet ve taciz artıyor! İlaçla bayıltılan genç kız yaşadıklarını anlattı | Video 27.10.2021 | 13:23
Fransa’da polis operasyonuna tepki gösteren grup 13 aracı ateşe verdi | Video 00:26
Fransa’da polis operasyonuna tepki gösteren grup 13 aracı ateşe verdi | Video 27.10.2021 | 13:08
BM’den dinozorlu iklim felaketi mesajı: “Yok oluşu seçmeyin” | Video 02:19
BM’den dinozorlu iklim felaketi mesajı: “Yok oluşu seçmeyin” | Video 27.10.2021 | 12:03
Miçotakis’ten skandal Türkiye açıklaması Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de saldırgan bir tutumu var | Video 01:29
Miçotakis'ten skandal Türkiye açıklaması "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de saldırgan bir tutumu var" | Video 27.10.2021 | 11:24
Son dakika: İsrail müslüman mezarlıklarını yıkıyor | Video 11:44
Son dakika: İsrail müslüman mezarlıklarını yıkıyor | Video 26.10.2021 | 15:47
Teşekkürler Türkiye 01:00
Teşekkürler Türkiye 26.10.2021 | 10:21
Alman polisinden 25 yaşındaki gence orantısız güç | Video 00:16
Alman polisinden 25 yaşındaki gence orantısız güç | Video 25.10.2021 | 16:27
İsrail güçleri, Kudüs’te bulunan Yusufiye Mezarlığındaki yıkıma yeniden başladı | Video 03:38
İsrail güçleri, Kudüs’te bulunan Yusufiye Mezarlığındaki yıkıma yeniden başladı | Video 25.10.2021 | 14:22
Sudan’da darbe girişimi sonrası OHAL ilan edildi | Video 02:01
Sudan'da darbe girişimi sonrası OHAL ilan edildi | Video 25.10.2021 | 14:22

Dünyaca ünlü bir alışveriş ve e-ticaret sitesinde kargo teslimatı yapan çalışanın görüntüsü internette viral oldu. Sosyal medyada bir anda yayılan görüntülerde, kargo teslimat aracından çıplak ayaklı ve mini elbiseli bir kadın indiği görüldü. Ünlü firma, çalışanın etik davranış kurallarına uymadığı için kovulduğunu belirtti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA