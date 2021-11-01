Kargo sürücüsünden şoke eden davranış! Minibüsten inen mini elbiseli kadın görüntüsü viral oldu | Video
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Dünyaca ünlü bir alışveriş ve e-ticaret sitesinde kargo teslimatı yapan çalışanın görüntüsü internette viral oldu. Sosyal medyada bir anda yayılan görüntülerde, kargo teslimat aracından çıplak ayaklı ve mini elbiseli bir kadın indiği görüldü. Ünlü firma, çalışanın etik davranış kurallarına uymadığı için kovulduğunu belirtti.