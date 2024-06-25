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Kenya'da vergi artışı protestolarına polis müdahalesi | Video

Kenya'da vergi artışı protestolarına polis müdahalesi | Video

25.06.2024 | 14:41

Kenya’da polis, vergi atışına karşı sokaklara dökülen protestoculara göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve tazyikli su ile müdahale etti.

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Kenya'da hükümetin vergi artışını içeren yasa tasarısına yönelik protestolar devam ediyor. Başkent Nairobi başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde sokaklara dökülen binlerce kişi, milletvekillerinden önerilen vergi artışlarını reddetmesini ve Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun istifasını talep etti. Hoparlörlerden müzik çalan göstericiler, Kenya bayraklarını sallayıp "Ruto gitmeli" şeklinde sloganlar attı.
Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi kullandı. Protestocuların girmesini engellemek için yasa tasarısının görüşüldüğü parlamento ve cumhurbaşkanlığı ofisinin bulunduğu Devlet Binası'nın çevresindeki yollar güvenlik güçleri tarafından kapatıldı. Göstericiler ve polis arasında çıkan arbede nedeniyle iş yerleri kepenk indirdi, trafikte aksaklıklar yaşandı.

GÖSTERİLERDE 2 KİŞİ ÖLDÜ
Protestolara neden olan yasa tasarısıyla ekonominin canlandırılması, ek 346,7 milyar Kenya Şilini vergi geliri elde edilmesi ve dış borcun hafifletilmesi planlanıyor.

Kenya hükümetinden 18 Haziran'da gerçekleştirilen ilk protestoların ardından yapılan açıklamada, halkın görüşleri dikkate alınarak yasa tasarısında değişiklikler yapıldığı duyurulmuştu. Ekmek için önerilen yüzde 16'lık katma değer vergisi (KDV), döviz işlemleri ve mali hizmetlere yönelik vergiler ve yüzde 2,5'lik motorlu taşıtlar vergisinden vazgeçildiği belirtilmişti.

Kenya'daki insan hakları örgütleri tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz hafta düzenlenen gösterilerde biri silahla, diğeri ise göz yaşartıcı gaz kapsülü ile yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti.

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