Video Dünya Kırgızistan’da enerji santralinde patlama: 5 yaralı | Video
Kırgızistan’da enerji santralinde patlama: 5 yaralı | Video

Kırgızistan’da enerji santralinde patlama: 5 yaralı | Video

02.02.2024 | 12:56

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki merkezi ısı ve enerji santralinde meydana gelen patlamada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

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Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gece saat 03.00 sıralarında Bişkek'teki merkezi ısı ve enerji santralinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin en az 2 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, hastaneye kaldırılan işçileri ziyaret ederek, yaralılar hakkında bilgi aldı. Öte yandan Bişkek okul ve çocuk bahçeleri uzaktan eğitime geçti.
Kaza nedeni henüz açıklanmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI
Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev, Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Mederbek İsmayilov, Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Cırgalbek Şamıraliyev olaya ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Mederbek İsmayilov, patlamada 2'si ağır 5 kişinin yaralandığını belirterek, "2 işçinin vücudunun yüzde 80'inde yanıklar oluşurken, diğer işçinin yüzü ve elleri yandı. Hafif yaralanan diğer 2 kişi de ayakta tedavi edildi" dedi. Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Cırgalbek Şamıraliyev ise, kaza sonucunda Bişkek'in güney mahallelerinde yaklaşık 60 haneye ısı verilemediğini söyledi. Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev da, ısıtmanın bir hafta içinde yeniden sağlanacağını kaydetti.

BAŞBAKAN ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ
Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov'un da Avrasya Ekonomik Birliği Başbakanlar toplantısı için gittiği Kazakistan'ın Almatı kentinden yurda döndüğü ve kısa süre içerisinde kazayla ilgili oluşturulan karargahın toplantısını yapacağı bildirildi.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov olay yerine giderek kaza ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Caparov kazanın sonuçlarının en kısa sürede tamamlanması talimatı verdi.

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