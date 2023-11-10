Kudüs’teki ateşkes protestosuna polisten coplu müdahale | Video 10.11.2023 | 08:47 İsrail’in işgali altındaki Kudüs’te İsrailliler tarafından ateşkes ve Hamas tarafından esir alınanların serbest bırakılması için düzenlenen protestoya İsrail polisi copla müdahale etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar devam ederken, İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te İsrailliler tarafından ateşkes ve Hamas tarafından esir alınanların serbest bırakılması için protesto düzenlendi. Ağızlarının siyah bantla kapatan göstericilere, İsrail polisi sert müdahalede bulundu. İsrail polisi göstericileri dağıtmak için cop kullanırken, bazı göstericileri ise gözaltına aldı.